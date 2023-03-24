Простой рецепт теста для пасхального кулича: какими продуктами нужно запастись
Рецептов теста для выпечки пасхальных куличей в Украине вероятно столько же, сколько и верующих, празднующих этот светлый и величественный праздник. Предлагаем вам рецепт классического теста для праздничных куличей, с приготовлением которого справятся даже новички по кухонным делам.
Повар Евгений Клопотенко советует для выпечки классического кулича готовить опару – смешивать дрожжи с теплым молоком и небольшим количеством сахара. Учтите, что этот рецепт теста потребует, чтобы у вас среди продуктов были свежие дрожжи и молоко. К тому же, чтобы куличи были еще вкуснее, можно добавлять в тесто сухофрукты, цукаты или изюм.
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А еще позаботьтесь о бумажных формочках для выпечки пасхальных вкусностей – они значительно облегчат процесс приготовления.
Рецепт теста для классической куличи
Какие продукты нужно приобрести:
- Пшеничная мука высшего сорта – примерно 800 граммов
- Молоко 2,5% жирности – 220 мл
- "Живые" дрожжи – 25 граммов
- Яйца – 2 шт
- Сметана 20% – 2 ст. л.
- Сахар – 225 г и еще столовая ложка для опары
- Ванильный сахар – 10 г
- Сливочное масло 82,5% – 100 г
- Масло подсолнечное – 2 ст. л.
- Соль – щепотка
Как приготовить:
- Сливочное масло нагрейте до комнатной температуры.
- Если будете использовать изюм или сухофрукты, промойте их и просушите. Изюм измельчать не надо, а вот сухофрукты следует порезать.
- Опара – нагрейте молоко и покрошите в него живые дрожжи. Перемешайте до полного растворения. Добавьте слову ложку сахара и размешайте, чтобы он растворился. Накройте чистым полотенцем или пищевой пленкой и оставьте в теплом месте на 20 минут, чтобы дрожжи начали работать. Опара должна увеличиться вдвое.
- Затем начните готовить тесто. Добавьте в опару яйцо и один желток. Всыпьте 225 г сахара, 10 г ванильного сахара и щепотку соли. Затем добавьте 100 г размягченного сливочного масла и сметану. Хорошо перемешайте все венчиком. Начните вводить просеянную муку и перемешивать тесто, оно должно быть мягким, однородным и эластичным.
- Сформируйте из теста шар, выложите в большую глубокую миску, смазанную подсолнечным маслом. Накройте полотенцем и оставьте в теплом месте на час, чтобы оно поднялось.
- Затем снова вымесите тесто и снова замесите шар и оставьте на час.
- После этого тесто нужно снова помять и уже потом добавлять изюм, или измельченные цукаты и сухофрукты.
Как выпекать кулич:
- Поставьте духовку греться на 180 градусов в режиме конвекции.
- Формочки для куличей смажьте или маслом, или маслом, но не очень обильно. Поставьте противень на прямую поверхность, застелите его пергаментом и поставьте на него смазанные формы или они не соприкасались друг с другом.
- Формы для выпечки куличей нужно заполнять тестом на 2/3 их объема. Затем формочки с тестом надо накрыть сухим полотенцем и поставить в теплое место, чтобы немного поднялось тесто.
- Выпекайте куличи в духовке, разогретой до 180 градусов в течение 20-35 минут в зависимости от размера форм. Режим конвекции или верхнего и нижнего нагрева. Проверяйте готовность острой деревянной палочкой.
- Когда вытащите готовые куличи, дайте им остыть, а сами можете приготовить глазурь.
Повар Клопотенко подсказал, как сделать сладкую помазку для куличей с апельсиновым вкусом.
Для этого в сотейнике всыпьте 200 г сахарной пудры, добавьте сок половины апельсина и хорошо перемешайте. Получившуюся сахарную массу нанесите на куличи и украсьте декоративной посыпкой.
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