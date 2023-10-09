Простые способы устранить неприятные запахи в туалете: никакой химии

Неприятные запахи в туалете – это распространенная проблема, которая может испортить настроение и даже вызвать головную боль. Есть много способов избавиться от этих запахов, в том числе без использования химических ароматизаторов.

Поскольку химические ароматизаторы могут быть вредны для здоровья, можно использовать более безопасные и натуральные альтернативы.

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Попробуйте соду – она является естественным абсорбентом, помогающим удалить неприятные запахи. Просто посыпьте чуть-чуть соды в унитаз или насыпьте порошок в емкость и поставьте в туалетной комнате. Соду нужно менять каждый день на свежую, а старую, вобравшую запахи, модно выбрасывать в унитаз.

Молотый кофе обладает сильным ароматом, который помогает маскировать неприятные запахи. Используйте его так же, как и соду, или можете насыпать кофе в полотняные мешочки и развесить в туалетной комнате.

Можно попробовать древесный уголь – просто поместите несколько целых или порошкообразных кусочков в миску, тканевый мешочек или нейлоновый чулок, и разместите там, где неприятно пахнет, чтобы очистить воздух.

Напомним, мы уже писали, как чистить и дезинфицировать унитаз чесноком. Этот способ позволит поддерживать туалет в чистоте и убить все бактерии.

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