Проверьте свои доллары: какие банкноты не удастся сдать в банки и обменники

Банки и пункты обмена валют имеют право не принимать определенные банкноты иностранных валют, включая доллары. В частности, они могут законно отказать в принятии банкнот, если те имеют повреждения элементов дизайна, защитных характеристик или дефекты печати.

Также, как отметили в НБУ, могут отказать в приеме долларов, если изменились первоначальные цвета бумаги или изображений. Кроме того, если они:

порванные/резанные;

обожженные/ветхие/гнилые;

имеющие общие загрязнения или такие, что занимают половину банкноты (в том числе видимые в ультрафиолетовых лучах).

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"В таких серьезных случаях банкноты можно сдать на инкассо (за отдельную плату. – ред.). А все остальные, даже смятые, немного загрязненные или потертые, должны приниматься к обмену", – отметили в Нацбанке.

Принимают ли старые доллары?

В то же время, как сообщили в регуляторе, банкам и небанковским финансовым учреждениям запрещается вводить ограничения на номинал действительных и подлинных иностранных банкнот. Это правило распространяется также на год выпуска купюр.

Следовательно, отказать в приеме старых банкнот банки и обменники не имеют права, при условии, что купюры находятся в надлежащем состоянии.

Напомним, ранее эксперт назвал дни недели, когда выгоднее менять доллары.

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