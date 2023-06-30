Психолог рассказала, как справиться с нападением агрессии

Согласно выводам психолога, злоба может быть выражена из-за телодвижений. Если человек не проявляет физическую реакцию на злобу, он может продолжать носить эти негативные эмоции, что оказывает негативное влияние на его психоэмоциональное и физическое состояние.

Читайте также: Три лайфхака, которые помогут улучшить отношения: "5 языков любви" и техники общения

Психолог отметила, что животные обладают способностью выражать свою агрессию из-за питания, бега, повреждения предметов и возгласа. Хотя люди более сознательными существами и не всегда могут мгновенно реагировать на агрессию физически, они также могут находить альтернативные способы выражения эмоций в зависимости от ситуации.

Эксперт отметила, что позже, напоминая о таких ситуациях, люди могут поделиться своими чувствами с другими, заняться физическими упражнениями, прогуляться, растянуться, выплакаться. Эти действия помогают облегчить состояние.

Кроме того, психолог дала советы, как действовать, если тревога переполняет тело.

"Дышите глубже, двигайтесь, гуляйте, плачьте, обнимайте близких. Также, займитесь работой, которую давно откладывали: например, просмотрите фотографии на телефоне, займитесь приготовлением пирога, которого давно просили родные, уберитесь в ванной комнате, почитайте книгу, которую давно планировали прочитать", – посоветовала эксперт.

Напомним, ранее мы писали о советах психолога по поводу того, как рассказать ребенку о смерти домашнего питомца.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!