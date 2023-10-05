Путин намекнул, что Пригожин сам взорвал свой самолет и себя гранатой (видео)

Российский диктатор владимир путин заявил, что не причастен к взрыву на самолете с главой ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным. По словам президента России, в телах жертв взрыва обнаружили остатки ручных гранат.

Также путин сказал, что тела не проверяли на наркотики. Об этом российский диктатор заявил во время заседания дискуссионного клуба "Валдай".

путин указал, что глава СК рф Александр Бастрыкин доложил, что во время расследования не было обнаружено "внешнее влияние" на лайнер Пригожина.

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"В телах погибших в авиакатастрофе самолета основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина обнаружены следы ручных гранат", – подчеркнул он.

Президент рф также рассказал о результатах обыска в компании Пригожина, где обнаружили наркотики.

"К сожалению, на наличие алкоголя или наркотических средств в крови погибших экспертизы не проводили, хотя мы знаем, что после известных событий в компании в Петербурге ФСБ обнаружила не только 10 миллиардов наличными, но и пять килограммов кокаина. Но, на мой взгляд, на мой взгляд, надо бы провести такую экспертизу", – добавил он.

Добавим, частный самолет Пригожина разбился в районе села Куженкино Бологовского района Тверской области вечером 23 августа – через два месяца после мятежа ЧВК "Вагнер".

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