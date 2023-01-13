Пять лучших нарядов украинки Виктории Апанасенко на 'Мисс Вселенная' (фото)

Завтра, 14 января, в США состоится финал конкурса красоты "Мисс Вселенная". Украину на нем представит Виктория Апанасенко.

Первый этап грандиозного конкурса прошел, а участницы успели несколько раз появиться на публике и пообщаться с прессой. UAportal сделал подборку пяти лучших нарядов Виктории из фотографий, которыми она поделилась на странице в Instagram.

Первым в нашем перечне идет лук в вышитом платье дизайнера Юлии Магдич. Апанасенко очаровала зрителей сине-желтым платьем, которое она обыграла желтой сумочкой и синими вечерними туфлями.

Незабываемым был выход Виктории в платье от бренда J'amemme. Украинка ошеломила нарядом голубого цвета с бежевым верхом и широким ремнем. Определенной строгости образа добавили массивные серьги и волосы, собранные в хвост.

Похожим был образ в черном миниплатье, усеянном серебристыми камешками. Диско-аутфит подчеркивали длинные серьги-подвески и вечерний макияж.

Этап завершения подготовки к конкурсу "Мисс Вселенная" Виктория начала белоснежным костюмом с прямыми брюками и оверсайзным жакетом. Образ дополняли не только игривый макияж, но и украшенный камешками лифчик.

На одних из последних фото украинка поразила аудиторию красным платьем с белой вышивкой от украинского дизайнера FOBERINI.

Напомним, несколько раньше Апанасенко красиво избежала провокации россиянки Анны Линниковой во время совместной фотосессии.

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