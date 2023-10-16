Пять опасных растений, которые лучше не держать дома, если у вас дети

В большинстве своем комнатные растения вполне безопасны, но некоторые из них – опасны для детей и животных. Токсическими могут быть листья, сок или луковицы.

Чтобы избежать неприятных инцидентов, лучше обойтись без этих растений. Об этом пишет издание Sante Plus.

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Красула яйцевидная

Ядовитые растения для кошек и собак

Крассула яйцевидное, или нефритовое дерево, – суккулентное многолетнее растение известно тем, что за ним легко ухаживать из-за его низкой потребности в воде.

С другой стороны, яйцевидная крассула может быть токсична для человека и для домашних животных. При случайном проглатывании, особенно детьми, собаками или кошками, растение может вызвать рвоту, сопровождающуюся диареей. Прикосновение к растению может вызвать ожог кожи или зуд, особенно от сока и листьев.

Дифенбахия

Дифенбахия

Дифенбахия – тропическое растение семейства ароидных. Это декоративное растение хорошо переносит жару и слабую освещенность, но оно токсично. Латекс и сок растения – самые раздражительные элементы дифенбахии.

От отравления дифенбахией больше всего страдают маленькие дети и животные, поскольку, если их оставить без присмотра, они могут жевать кусочки токсичных листьев растения. Попадание внутрь может вызвать отек языка и слизистых, что, в свою очередь, вызывает чувство жжения, что затрудняет глотание. Многократный контакт растения с кожей может вызвать дерматит. Попадание в глаза может вызвать сильную боль, сопровождающуюся кровоизлиянием в конъюнктиву, или даже снижение остроты зрения на несколько дней.

Рододендрон

Рододендрон

Рододендрон, также называемый азалией, является цветущим кустарником, который считается токсичным, особенно для детей. Проглатывание любой части этого растения или употребление его меда может вызвать тошноту, боль в животе и спазмы, диарею, рвоту или даже гипотонию или гиперсаливацию. Симптомы появляются в период от 30 минут до 2 часов после приема внутрь. Они также могут занять несколько дней. Азалия также токсична для собак.

Цикламен

Цикламен

Цикламен – многолетнее растение, известное своими яркими цветами. С другой стороны, луковица токсична и ее проглатывание может вызвать рвоту, тошноту, боль в животе, а иногда даже паралич мышц.

Фикус

Фикус

Фикус, также называемый инжиром или каучуковым деревом, является преимущественно комнатным растением. Его зеленые кожистые листья, безусловно, декоративные, но опасные для маленьких детей, и не зря его сок раздражающий и опасный.

Проглатывание может вызвать боль в животе, рвоту, тошноту и легкое жжение вокруг рта. Фикус также токсичен для домашних животных. Его проглатывание может вызвать гиперсаливацию, раздражение полости рта, диарею или рвоту. Более того, фикус Бенджамина считается одним из комнатных растений, ответственных за случайное отравление маленьких детей.

Что делать, если ваш ребенок случайно прикоснулся к токсичному растению или проглотил его?

Если токсичные части растения проглочены, важно вынуть кусочки растения изо рта ребенка и сохранить их, чтобы позже идентифицировать, что это было за растение.

Вопреки распространенному мнению, не рекомендуется вызывать у ребенка рвоту. Прополощите рот, обратите внимание на признаки раздражения или отека во рту и немедленно обратитесь в токсикологический центр, или вызовите скорую.

С другой стороны, если ваш ребенок затронул токсичное растение, снимите загрязненную одежду и промойте кожу теплой водой в течение как минимум 15 минут. Затем позвоните в токсикологический центр и узнайте, что нанести на кожу вашего ребенка.

Напомним, что комнатные растения озеленяют ваше пространство и приносят пользу, но могут стать источником неудобств и проблем. Некоторые из них обладают способностью привлекать вредителей, таких как тараканов.

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