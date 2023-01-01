Пять самых стильных зимних вещей 2023, которые будут базой в гардеробе (фото)
Этой зимой некоторые вещи уже успели себя зарекомендовать и стать трендовыми. Среди них экошубы, балаклавы, платья-водолазки, кожаные брюки и т.д.
Мировые дизайнеры показали стильные вещи, точно завоевающие сердца модниц и станут базой в гардеробе. Об этом сообщает Elle.
Яркая экошуба
Шубы из искусственного меха остаются модными уже не первый год. Они стильные и согреют в холодное время. На зимний сезон дизайнеры подготовили мех разных цветов, в частности желтого.
Свитер
Свитер является чуть ли не классическим элементом гардероба на зимний период. Его легко сочетать с разной одеждой: с джинсами, юбка, сапогами и т.д. В этом сезоне особенно популярны высокие воротники и пушистые элементы на свитерах.
Платье-водолазка
Трикотажное платье-водолазка – хит осенне-зимнего сезона. Такой наряд эффектно подчеркивает фигуру и согреет. Можно выбрать цвет или длину.
Кожаные штаны
Шкиранч штаны являются одной из главных вещей этого сезона. С ними можно составить базовый образ с лонгсливом и жакетом, или total look с кожаным топом, обувью и аксессуарами.
Балаклава
Этот стильный аксессуар на пьедестале популярности и актуальности уже долгое время. Такая вещь удобная и невероятно теплая, а также комфортная и современная.
Напомним, что украинский дизайнер Андре Тан подвел итоги 2022 года. Fashion-эксперт назвал и показал самые модные вещи в 2022 году.
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