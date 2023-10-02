Рабочие обнаружили восемь почти тысячелетних мумий во время расширения газовой сети в Перу (фото)

В Лиме, ​​Перу, рабочие случайно обнаружили восемь мумий и предметов, датируемых временами инков. Они устанавливали новые газопроводы за пределами города.

Находки включали мумии древних людей в сидячем положении, завернутых в хлопчатобумажную ткань. Тела были связаны сплетенными с лиан веревками, сообщает FOX6.

Археологи считают, что мумии принадлежат к инковской культуре под названием Ичма. Эта культура возникла в 1100 году нашей эры и распространялась по долинам, пока не стала частью империи инков в конце 15 века.

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Мумии покоились на незначительной глубине. Вокруг места захоронения сейчас находится жилой квартал.

Один из археологов, Роберто Киспе, работавший в траншее, сказал, что в раскрытых похоронных связях может содержаться около двух взрослых и шести несовершеннолетних.

Все восемь захоронений были найдены у ресторанов и дороги, ведущей к единственной в стране атомной электростанции.

Напомним, во время археологических раскопок в Польше были обнаружены идентификационные бирки детей, отправленных в лагерь смерти.

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