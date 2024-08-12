Работодателей, которые не проведут индексацию зарплат в 2024 году ожидают штрафы: подробности

В 2024 году в Украине предусматривается обязательное проведение индексации зарплат для работников со стороны работодателей. Этот процесс обновления заработных ставок будет применяться ко всем компаниям, учреждениям и организациям, без исключения, включая индивидуальных предпринимателей.

Издание "Факты" проинформировало о потенциальных последствиях для работодателей, которые будут игнорировать требования по поднятию заработной платы.

Индексация заработной платы в 2024 году

Индексация должна происходить, когда индекс потребительских цен превысит 103%. Она касается части заработной платы, которая соответствует прожиточному минимуму, установленному правительством, который в 2024 году составляет 3 028 гривен.

После приостановления закона об индексации в 2023 году, в государственном бюджете на 2024 год не предусмотрено продолжение этой приостановки, поэтому работодатели обязаны индексировать зарплаты.

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Согласно постановлению правительства №1078, индексация должна происходить с первого числа месяца, следующего за месяцем публикации индекса потребительских цен Госстатом. Базовым месяцем для начисления индексации станет декабрь предыдущего года, если зарплату не повышали в январе 2024 года.

Санкции за невыполнение индексации

Невыполнение требований индексации может привести к штрафным санкциям, которые составляют десять минимальных зарплат за каждого работника.

Также предусмотрена админответственность – взыскание от 510 до 1,7 тыс. гривен. За повторное нарушение в течение года - от 1,7 тыс. до 5,1 тыс. гривен по:

несовершеннолетних;

беременных женщин;

родителей-одиночек;

родителей, воспитывающих ребенка до 14 лет;

родителей, воспитывающих детей-инвалидов.

Эксперты отмечают, что штрафы, как правило, накладываются на руководителей, главных бухгалтеров или индивидуальных предпринимателей.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, изменится ли минимальная зарплата для украинцев в 2025 году.

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