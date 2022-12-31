'Радость и победу – вот, что он принесет': Буданов поделился прогнозом на 2023 год

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов поделился прогнозом на 2023 год. По его словам, новый год может оказаться победным для нашей страны.

В частности, хороших новостей следует ожидать во второй половине 2023 года. Об этом Буданов сказал в эфире телемарафона.

"Радость и победу – вот, что он нам принесет", – сказал он.

Глава разведки отметил, что хорошие новости также могут порадовать украинцев уже в середине года.

"Есть определенный набор факторов, определенные алгоритмы, которые уже задействованы, и, опираясь на это, я делаю выводы", – пояснил Буданов.

В то же время, он добавил, что победой для Украины будет выход на границы 1991 года. Впрочем, это не будет окончанием всех процессов, поскольку они "еще будут достаточно долговременными".

Напомним, ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников рассказал о подготовке украинских военных к следующему возможному наступлению оккупантов. По его словам, наша страна готова к любым сценариям развития событий на фронте.

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