Рак простаты - не приговор, если вы следите за своим здоровьем и вовремя начинаете терапию, - считают американские врачи. Это наиболее распространенный вид рака, которым страдает каждый седьмой мужчина в мире. Именно поэтому урологи призывают джентльменов старше 50 лет проходить регулярные обследования простаты. Чем раньше удастся обнаружить признаки заболевания, тем эффективнее и проще его лечить.

Факт 1. Возраст и генетика имеют значение

Простата - это небольшая железа, которая участвует в важных репродуктивных процессах и производит семенную жидкость. С возрастом орган может вызывать проблемы с мочеиспусканием, а также становиться источником рака. Рак простаты начинается с процесса мутации клеток. Эти небольшие изменения в ДНК заставляют клетки расти быстрее и жить дольше, чем обычно. Накапливающиеся аномальные клетки образуют опухоль, которая может расти и проникать в близлежащие ткани. Как правило, заболевание поражает лишь мужские репродуктивные органы.

"Возраст имеет большое значение, так как рак предстательной железы чаще встречается у пожилых мужчин. Генетика также может играть роль в развитии заболевания.", - считает доктор медицины, уролог клиники Mayo Clinic Митчелл Хамфрис.

По наблюдениям ученых, мужчины должны обратить внимание на такие факторы риска:

Возраст. Ваш риск рака простаты увеличивается с возрастом. Болезнь наиболее распространена после 50 лет.

Раса. По невыясненным причинам, у темнокожих людей риск заболеть раком простаты выше, чем у представителей других рас. У темнокожих мужчин рак предстательной железы чаще бывает агрессивным или запущенным.

История семьи. Если у кого-то из членов вашей семьи был диагностирован рак предстательной железы или рак молочной железы, ваш риск может быть повышен.

Ожирение. У людей, страдающих ожирением, более высокий риск рака предстательной железы по сравнению с теми, у кого здоровый вес.

Факт 2: симптомы, которые нельзя упускать из виду

Рак предстательной железы обычно не имеет явных симптомов, что является серьезной причиной для регулярного обследования, - считают врачи. К тому же у каждого мужчины они свои. Однако, если у вас есть эти симптомы, обязательно обратитесь к врачу:

затрудненное мочеиспускание;

слабый или прерывистый поток мочи;

частое мочеиспускание ночью;

вы не можете полностью опорожнить мочевой пузырь;

есть ощущение боли или жжения во время мочеиспускания;

кровь в моче или сперме;

локализованная боль в спине, бедрах или в области таза;

боли во время эякуляции.

Учтите, что эти симптомы могут быть признаками других заболеваний, а не раком предстательной железы.

Факт 3: корректный диагноз возможен

Существует множество способов обнаружения рака предстательной железы как при физическом осмотре, так и при анализе крови. Для начала мужчинам важно пройти пальцевое ректальное исследование у уролога. Далее пациент сдает анализ крови на наличие простатспецифического антигена или ПСА. При обнаружении рака простаты врач должен определить скорость его роста. К счастью, рак предстательной железы не развивается быстро. Заболевание оценивается по шкале Глисона, которая измеряет распространенность мутированных клеток. Существуют также другие виды тестов: компьютерная томография, МРТ и ПЭТ.

Факт 4: рак простаты лечится

Лечение наиболее эффективно, когда рак обнаружен на ранней стадии, но иногда терапия не требуется, - уверены врачи. Порой бывает достаточно наблюдать за раком, пока он не станет больше.

"Когда рак локализуется только в предстательной железе, хирургическое вмешательство по удалению предстательной железы или радикальная простатэктомия могут быть лучшим вариантом лечения", - считает доктор Хамфрис.

На сегодняшний день также существуют другие методы лечения, которые врачи часто применяют комплексно для лучшей эффективности:

Лучевая терапия - распространенный метод лечения, в ходе которого высокоэнергетические лучи убивают аномальные клетки предстательной железы.

Химиотерапия предлагает использовать сильнодействующие химические вещества, уничтожающие раковые клетки.

Криотерапия позволяет замораживать раковые клетки. Также может применятся сфокусированный ультразвук, который также способен уничтожать раковые клетки.

Гормональная терапия. При некоторых видах рака предстательной железы врачи используют терапию андрогенной депривации или ADT, которая может замедлить рак или даже привести к ремиссии.

Факт 5: Здоровый образ жизни - лучшая профилактика

Снизить риск развития рака простаты - возможно, если вы в достаточной мере следите за своим здоровьем. В первую очередь мужчинам старше 50-и лет важно регулярно проходить осмотр у уролога. Врачи также рекомендуют отказаться от алкоголя и курения и придерживаться сбалансированной диеты. Натуральные свежие продукты с преобладанием овощей, фруктов, полезных жиров и белков - лучший рацион для мужского здоровья. А регулярные тренировки, пешие прогулки и поддержание здорового веса укрепляют не только мужское здоровье, но и уверенность в себе.