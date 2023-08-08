Ракетная атака россиян на многоэтажку в Покровске: выросло количество жертв, 67 пострадавших (фото, видео)

Ближе к ночи 7 августа русские войска ударили ракетами по жилым домам Покровска Донецкой области. Известно, что в результате атаки погибли 7 человек, а 67 получили ранения.

Новые цифры с утра 8 августа сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко. По его словам, разбор завалов продолжается, так что количество жертв может возрасти.

"Погибли 7 человек. 67 ранены, из них - 29 работников полиции, 7 спасателей и 2 детей. Возобновляем разбор завалов. Ночью были вынуждены приостановить работы из-за высокой угрозы повторных обстрелов", — отметил Клименко.

Ранее стало известно, что в результате ракетных обстрелов по Покровску погиб 52-летний Андрей Омельченко – полковник службы гражданской защиты, заместитель начальника Главного управления по реагированию на чрезвычайные ситуации ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области.

Напомним, о ракетных обстрелах Покровска стало известно ночью 7 августа. россияне нанесли два удара по центру города с интервалом в несколько десятков минут. Повредили 9-ти и 5-этажки, жилые дома в частном секторе, гостиницу, заведения питания, магазины, административные здания.

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