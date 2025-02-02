Ранее доступный овощ в Украине значительно подорожал за неделю: сколько просят за килограмм

В Украине резко выросли цены на свеклу. Стоимость этого популярного овоща, который долгое время оставался одним из самых дешевых в своем сегменте, за неделю подскочила на 25%. Однако такое подорожание может оказаться временным.

Аналитики EastFruit сообщают, что рост цен на свеклу производители связывают с ощутимым уменьшением их предложения на рынке. Сейчас продажа урожая из необорудованных хранилищ почти завершилась, а количество некондиционной продукции существенно сократилось. Это позволило аграриям повысить стоимость качественных овощей.

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Поэтому аграрные предприятия реализуют свеклу по цене 14-18 грн/кг, что в среднем на 24% больше, чем в конце прошлой рабочей недели, и на 35% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. В то же время участники рынка считают, что это подорожание носит временный характер, поскольку фермеры могут начать массовую распродажу запасов из хранилищ. Увеличение предложения, в свою очередь, может повлечь за собой снижение стоимости в этом сегменте.

Какая стоимость свеклы в супермаркетах

Однако указанные цены касаются только поставщиков. В супермаркетах свеклу реализуют в среднем по 24,7 грн/кг, согласно данным "Минфин". В то же время мониторинг рыночных цен от OBOZ.UA показал, что в ведущих торговых сетях стоимость этого овоща установлена на таком уровне:

" Эко-маркет " – 19.39 грн/кг;

" – 19.39 грн/кг; " Фора " – 19,90 грн/кг;

" – 19,90 грн/кг; АТБ – 20,49 грн/кг;

– 20,49 грн/кг; Novus – 21,99 грн/кг;

– 21,99 грн/кг; Varus – 19,90 грн/кг.

– 19,90 грн/кг. Auchan – 19,90 грн/кг;

Напомним, ранее мы рассказывали, что цены на "борщовый набор" снова взлетели.

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