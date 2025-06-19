Расчеты шокируют: какая пенсия ждет украинцев со средней зарплатой

В Украине гражданин с полным трудовым стажем и средним уровнем зарплаты может рассчитывать на пенсию в размере 5269,9 грн. Для этого необходимо получать среднюю заработную плату в течение 35 лет или иметь ее в среднем в течение всей трудовой жизни.

Согласно подсчетам издания OBOZ.UA, при наличии 40 лет страхового стажа и получения в течение всего трудового пути средней заработной платы, пенсионная выплата в 2025 году будет составлять 6022,8 грн. При этом, с увеличением уровня зарплаты размер пенсии будет существенно расти.

К примеру, если ваша заработная плата была на 50% выше средней (сейчас это 27 883 грн), то при наличии 35 лет страхового стажа пенсия будет составлять 7904,9 грн. Если же при таком же уровне дохода вы имеете 40 лет стажа, тогда размер ежемесячной выплаты может достигать 9034,2 грн.

Читайте также: Доступна ли украинская пенсия для граждан, проживающих за пределами Украины

Всего в Украине пенсионные выплаты получают 10 млн 331 тыс. граждан. Из них около 7,5 млн – это пенсионеры по возрасту, остальные – получатели специальных пенсий, выплат в связи с инвалидностью или потерей кормильца и тому подобное. Наибольшие суммы назначаются судьям, которые по закону имеют право на пожизненное денежное обеспечение. Их средняя выплата превышает 108 тыс. грн в месяц.

Основные категории пенсионеров в Украине:

По возрасту – 7490320 человек, средний размер выплаты составляет 6085,74 грн;

По инвалидности – 1574456 человек, средняя пенсия – 5364,98 грн;

В связи с утратой кормильца – 682 890 человек, средний размер выплаты – 6493,20 грн;

За выслугу лет – 525 134 человека, среднее начисление – 12 315,12 грн;

Получатели социальных пенсий – 54 646 человек, средняя выплата – 2826,49 грн;

Находящиеся на пожизненном обеспечении судьи – 3929 человек, средняя сумма выплаты – 108 321,63 грн.

Напомним, ранее мы рассказывали, какую пенсию будет получать украинец, имеющий 20 лет стажа.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !