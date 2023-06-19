'Разлетается вдребезги': терробороновцы мощно уничтожили БМП оккупантов (видео)

Украинские военные методически уничтожают вражескую технику на разных участках фронта. В частности, бойцы 146 батальона Полтавской отдельной бригады терробороны ликвидировали боевую машину пехоты российских оккупантов.

Для этого по БМП ударили по артиллерии. Видео опубликовали на странице бригады в Facebook.

"Сначала фиксируем, как пристрелявшись, артиллерия удачно поражает вражескую многотонную БМП. Техника разлетается вдребезги!" – говорится в сообщении.

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Отмечается, что после попадания произошла детонация боекомплекта. Технику российским захватчикам восстановить уже не удастся.

На видео можно увидеть, как снаряд попадает в БМП, из-за чего военная машина буквально разлетелась. На следующих кадрах виден ствол густого дыма. Точное время и место уничтожения российской БМП не сообщаются из соображений безопасности.

Напомним, на Запорожском и Бердянском направлениях фронта украинские бойцы освободили от российских боевиков за две недели уже 8 населенных пунктов.

Как сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, подразделения ОСУВ "Таврия" на Таврическом направлении продвинулись в глубину противника до 7 км. Освобожденная на юге площадь составляет 113 кв. км.

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