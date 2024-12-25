Разрешено ли рубить самосев на собственной земле без бумажного разрешения

Иногда на земельных участках, принадлежащих украинским, самостоятельно появляются кустарники и деревья. Это обычно случается, если территория долгое время оставалась без ухода или обработки.

У владельцев таких участков нередко возникает вопрос: разрешено ли самостоятельно вырубать эти растения для использования в качестве дров? Ответ на этот вопрос содержится в Законе Украины "О растительном мире".

Разрешено ли вырубать сухостой на собственном участке без разрешения?

Владельцы частных земель имеют право удалять сухости из своих территорий без необходимости получать специальное разрешение. Согласно требованиям законодательства, землю следует использовать по ее целевому назначению. В случаях, когда участок оставался без присмотра, и на нем появились кустарники или деревья, их вырубка может быть необходима для возвращения земли в надлежащее состояние.

Согласно части 1 статьи 91 Земельного кодекса Украины, владельцы земель сельскохозяйственного назначения обязаны осуществлять товарное сельскохозяйственное производство, включающее регулярный уход за участком:

борьбу с сорняками;

удаление древесной растительности;

выполнение агротехнических работ.

Невыполнение этих обязанностей является административным правонарушением согласно статье 53 КУоАП, за которое может быть наложен штраф в размере от 85 до 340 гривен.

Согласно статье 10 Закона Украины "О растительном мире", владельцы частных земельных участков не обязаны получать лицензию или специальное разрешение (лесорубный билет) для вырубки деревьев или кустарников на своей территории. Это означает, что для удаления самосева или сухостоя специальное разрешение на использование растительных ресурсов не требуется.

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