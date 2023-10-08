Редкого аллигатора без верхней челюсти нашли в США (видео и фото)

Маленького аллигатора с физическими недостатками обнаружили в округе Семинол во Флориде (США). Животное перевезли в тематический парк и заповедник дикой природы "Гаторленд".

Это трехлетняя самка аллигатора, весящая примерно 8 кг. Ее назвали Джалин. У аллигатора полностью отсутствует верхняя челюсть.

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Как сообщает usatoday.com, сотрудники парка в соцсетях показали, как выглядит Джалин. Гендиректор Гаторленда Марк МакХью сказал, что этот "маленький аллигатор – настоящее сокровище".

Специалисты не могут определить, как аллигатор потерял верхнюю челюсть, возможно, он таким и родился.

Сначала в парке позаботились, чтобы Джалин не умерла от голода. Однако они выяснили, что он может активно питаться.

Напомним, ученые выясняют, как погибла косатка, проглотившая семь морских выдр. Обычно эти животные разрывают жертву.

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