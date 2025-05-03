РФ атаковала шахедами Харьков: в городе десятки пострадавших, в том числе ребенок (фото)

В пятницу вечером, 2 мая, российские войска совершили атаку на Харьков с применением ударных беспилотников. В городе прогремели взрывы в нескольких районах, в результате чего пострадали 46 человек.

Об этом в своем telegram-канале сообщил глава Харькова Игорь Терехов. "Харьков под атакой вражеских БПЛА. В городе прогремел взрыв. Будьте осторожны - на Харьков еще идут "Шахеды", – отметил он в 21:31.

Впоследствии, в 21:48, Терехов сообщил о попадании вражеских беспилотников в двух районах города. "На эту минуту имеем информацию о попадании вражеских БПЛА в двух районах города. Информация проверяется. Харьков под массированной атакой Шахедов - будьте осторожны, перейдите в укрытие", – написал он.

РФ атаковала шахедами Харьков: в городе десятки пострадавших, в том числе ребенок (фото). Источник: Харьковская ОВА РФ атаковала шахедами Харьков: в городе десятки пострадавших, в том числе ребенок (фото). Источник: Харьковская ОВА

В 21:55 руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что на тот момент информации о пострадавших не поступало.

Однако уже в 23:50 мэр Харькова сообщил о 46 лицах, получивших ранения.

Согласно обновленным данным от Синегубова, в результате интенсивного обстрела со стороны российских войск травмированы почти полсотни человек, в том числе 11-летний ребенок. По состоянию на сейчас в больницах города находятся восемь пострадавших с травмами средней тяжести.

РФ атаковала шахедами Харьков: в городе десятки пострадавших, в том числе ребенок (фото). Источник: Харьковская ОВА РФ атаковала шахедами Харьков: в городе десятки пострадавших, в том числе ребенок (фото). Источник: Харьковская ОВА

Читайте также: Дроны атаковали Крым: вблизи военных аэродромов раздавались взрывы (фото)

"Под ударом оказались 4 района города: Слободской, Салтовский, Киевский и Основянский. Вспыхнули пожары. Повреждены жилые дома, гражданская инфраструктура, автомобили. Работники ГСЧС, несмотря на возможность повторных обстрелов, оперативно ликвидируют последствия массированной атаки. Медики неутомимо работают, оказывая раненым высококвалифицированную помощь", – написал председатель Харьковской ОГА.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на масштабный обстрел Харькова.

Он подчеркнул, что в районах, куда попали российские дроны, "не было и не могло быть никаких военных целей". По его словам, россия "обстреливает жилые районы именно тогда, когда украинцы находятся дома, когда укладывают своих детей спать".

"Отдавать такие приказы, выполнять их могут только нелюди. Пока мир медлит с решениями, почти каждая ночь в Украине оборачивается ужасом, из-за которого теряются жизни. Украине нужно усиление ПВО. Нужны сильные и реальные решения от наших партнеров: Соединенные Штаты, Европа, все наши партнеры, которые хотят мира. Только сила и санкции заставят Россию остановиться", – сказал глава государства.

Зеленский также опубликовал фото и видео с места, куда попали российские дроны типа "Шахед".

ГСЧС информирует, что пожары возникли в частных и многоквартирных домах, на складах, промышленных объектах, а также затронули транспорт и объекты инфраструктуры.

Напомним, вечером 1 мая армия РФ атаковала Запорожье дронами.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!