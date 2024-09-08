РФ осуществила авиаудар по Сумах: есть погибшие, среди раненых - дети (фото)

В Сумах в ночь на 8 сентября дважды раздались взрывы. В этот период россия совершала атаки на территорию Украины, используя ударные беспилотники и управляемые авиабомбы.

Об этом информируют РБК Украина и Воздушные Силы ВСУ.

Первый взрыв произошел около 23:30 7 сентября.

Второй взрыв в Сумах раздался около 4:05.

По данным Сумской ОВА, в результате авиаудара погибли два человека, еще четверо получили ранения, среди которых двое детей.

Повреждения получили частные дома и автомобили.

Все необходимые службы работают над устранением последствий атаки. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

В пятницу, 6 сентября, российские войска нанесли удар по Павлограду в Днепропетровской области, по предварительным данным, используя пять баллистических ракет типа "Искандер-М"/KN-23.

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