РФ осуществила авиаудар по Сумах: есть погибшие, среди раненых - дети (фото)
В Сумах в ночь на 8 сентября дважды раздались взрывы. В этот период россия совершала атаки на территорию Украины, используя ударные беспилотники и управляемые авиабомбы.
Об этом информируют РБК Украина и Воздушные Силы ВСУ.
Первый взрыв произошел около 23:30 7 сентября.
Второй взрыв в Сумах раздался около 4:05.
По данным Сумской ОВА, в результате авиаудара погибли два человека, еще четверо получили ранения, среди которых двое детей.
Повреждения получили частные дома и автомобили.
Все необходимые службы работают над устранением последствий атаки. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
В пятницу, 6 сентября, российские войска нанесли удар по Павлограду в Днепропетровской области, по предварительным данным, используя пять баллистических ракет типа "Искандер-М"/KN-23.
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