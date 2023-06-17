Ритуальное жертвоприношение в немецком Вудхендже: десятки женщин и детей убивали и сбрасывали в ров

Во время археологических работ в немецком городе Пеммельт, который называют "немецким Стоунхенджем", было обнаружено, что в бронзовом веке людей приносили в жертву.

Об этом сообщает Archaelogy.

Сооружение состоит из концентрических колец из древних рвов и насыпей. Оно напоминает британский Стоунхендж, единственное отличие в том, что в Германии не каменные столбы, а деревянные. Потому его назвали Вудхенджем.

Во время раскопок на территории постройки археологи обнаружили захоронение нескольких мужчин, а также останки нескольких десятков женщин и детей со следами насильственной смерти, которые были сброшены в ров. Вероятно, они были принесены в жертву.

Радиоуглеродный анализ показал, что Вудхенджем пользоваться в период с 2400 по 2050 год до нашей эры. То есть одновременно со Стоунхенджем.

Кроме того, раскопки показали, что вблизи комплекса находилось поселение с населением в тысячу человек: 65 домов прямоугольной формы размером от 15 до 30 метров. Они были ориентированы с запада на восток, а двери всех выходили на Юг.

Напомним, в Индии нашли саркофаги "на ножках" в возрасте 4000 лет.

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