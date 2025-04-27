Родителям малолетних детей в Украине выплачивают по 8 тыс. грн помощи: как получить

Украинские семьи с детьми дошкольного возраста могут получить финансовую помощь в рамках государственной программы "Муниципальная няня". В 2025 году предусмотрены денежные компенсации для участников этой инициативы.

Об этом говорится в Министерстве социальной политики. По данным ведомства, в начале весны в рамках программы "Муниципальная няня" няни ухаживают за 2,43 тысячами детей, пока их родители или опекуны находятся на работе.

Программа направлена на частичную компенсацию расходов на услуги няни для детей дошкольного возраста. В 2025 году сумма возмещения составляет 8 тысяч гривен. Такая поддержка позволяет родителям работать, зная, что их ребенок под присмотром специалиста.

Воспользоваться этой услугой могут:

семьи внутренне перемещенных лиц с детьми до трех лет, при условии отсутствия у детей тяжелых заболеваний;

семьи с детьми до шести лет, которые нуждаются в дополнительном уходе;

семьи с детьми до шести лет, если один из родителей имеет инвалидность I или II группы;

семьи с детьми до шести лет, проживающие в регионах, где дошкольные учреждения временно не работают (части Запорожской, Донецкой, Харьковской, Херсонской, Сумской и Черниговской областей).

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Как получить выплаты в рамках программы

Согласно требованиям программы, взрослые, желающие получить такую поддержку, должны быть:

или трудоустроенными;

или проходить курсы по переподготовке;

или стоять в центре занятости не больше шести месяцев.

Подать обращение для получения денежной компенсации по программе "Муниципальная няня" родители могут через:

управление соцзащиты населения;

Центр предоставления административных услуг (ЦНАП).

К заявлению необходимо добавить следующие документы:

копию договора с предпринимателем, оказывающим услугу;

документы, где подтверждаются расходы на услугу няни;

справку о статусе работника;

справку статуса из службы занятости.

Ранее мы рассказывали, что украинцам снова будут выплачивать более 10 тысяч. грн помощи.

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