Российская армия совершила комбинированный удар по Украине: запускали крылатые ракеты, "Кинжалы" и дроны: подробности

В пятницу, 29 марта утром по всей Украине была объявлена воздушная тревога из-за пусков врагом крылатых и баллистических ракет и "Шахедов". Мониторинговые каналы уточнили, что в 04:15 российские крылатые ракеты через Харьковщину направились в Полтавскую и Днепр. Враг запустил их из самолетов Ту-95МС. Также в настоящее время оккупанты осуществляли пуски ударных БПЛА.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

В Полтавской и Днепропетровской областях извещали о взрывах. Также около 05:00 было громко на границе Житомирщины с Киевщиной. В 05:20 взрыв прогремел на Хмельнитчине, а через 10-15 мин - в Ивано-Франковской области.

По сообщениям в соцсетях, в Тетиевской общине Киевской области есть повреждения. Предварительно обошлось без жертв.

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Ночью 29 марта оккупанты во время массированной комбинированной атаки в очередной раз ударили по энергетическим объектам.

Об этом сообщили "Укрэнерго" в Telegram, Минэнерго в Telegram.

"Потерпели повреждения тепловые и гидроэлектростанции в центральном и западном регионах".

В настоящее время в Днепропетровской области применены аварийные отключения, в Харьковской области график почасовых отключений.

В Минэнерго уточнили, что враг избивал по объектам в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской областях. Целью атаки дронами и ракетами являлись, в частности, объекты генерации электроэнергии.

"Энергетики, спасатели уже работают над ликвидацией последствий", - подчеркнули в ведомстве.

Напомним, Россия атаковала Киев двумя баллистическими ракетами: в нескольких районах падения обломков на жилые дома.

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