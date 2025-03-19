Российские дроны атаковали Киевщину, Днепропетровщину и Сумы: есть попадания в больницу и частные дома (фото)

В ночь на 19 марта российские войска совершили очередную атаку по Киевской области, в результате чего были разрушены девять частных домов в Бучанском районе. Пострадал 60-летний мужчина - он получил ранение обеих ног и сейчас находится в больнице под наблюдением медиков.

Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Киевской областной военной администрации Николай Калашник. По его словам, в трех населенных пунктах Бучанского района повреждены или частично разрушены девять частных домов, а также ликвидированы пожары трех таунхаусов. Кроме того, в Обуховском и Фастовском районах спасатели потушили возгорание сухой травы, а в Бориспольском районе был поврежден еще один частный дом.

Также накануне вечером 18 марта российский беспилотник упал на крышу областной клинической больницы в Сумах. Об этом сообщили в Сумской ОВА. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

"Вечером, около 22:30, раздался взрыв. Беспилотник упал на крышу больницы, повредив здание и припаркованные рядом автомобили", – говорится в сообщении. По информации полиции, взрывной волной выбило окна, возгорание удалось быстро ликвидировать.

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Кроме того, в ночь на 19 марта Днепропетровщину в очередной раз атаковали вражеские дроны-камикадзе. Как сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак, силы ПВО уничтожили восемь враждебных БПЛА, однако были зафиксированы последствия ударов.

В Днепре произошел пожар, а в Павлоградском районе зафиксировали два возгорания, в том числе на одном из инфраструктурных объектов. Также под удар попали районы Никополя и Марганца, где повреждены частные дома, хозяйственные постройки и автотранспорт.

По уточненным данным, в результате артобстрела Никополя 18 марта повреждены десять жилых домов, пять хозяйственных построек и линия электропередач. К счастью, обошлось без погибших и раненых.

Напомним, вечером 13 марта российская армия нанесла три удара по Харькову. По информации местных властей, под обстрел попали Основянский, Немышлянский и Новобаварский районы Харькова.

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