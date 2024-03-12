Российские оккупанты ударили по многоэтажке в Кривом Роге: по меньшей мере три человека погибли, есть пострадавшие (фото и видео)

Российские оккупанты во вторник, 12 марта, ударили по многоэтажке в Кривом Роге. В результате атаки погибли по меньшей мере три человека.

Пострадали не менее 38 человек, среди которых десять детей. Об этом заявил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Сейчас известно уже о 10 детях, которые пострадали в результате вражеской атаки по Кривому Рогу. Всего – 38 раненых", – говорится в сообщении.

По состоянию на 21.57 поисково-спасательную операцию закончили. Спасти из-под завалов удалось девять человек.

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В 18:30 Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили о том, что в направлении Кривого Рога враг запустил управляемую авиационную ракету. Вероятно, это была Х-59.

Лисак написал о том, что после удара в многоэтажке начался пожар. Более подробных деталей он не раскрывал.

Впоследствии председатель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук рассказал, что в результате атаки по меньшей мере пятеро раненых и двое погибших. Он также уточнил, что местные власти развернули штаб возле АТБ в микрорайоне "Восточный 1".

Спасательная операция продолжается. ГСЧС, врачи и все службы работают.

Руководитель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул рассказал, что россияне также ударили ракетой по крыше многоэтажки в Металлургическом районе Кривого Рога.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что уже известно о 38 раненых.

"3 погибших и 38 раненых. Есть пострадавшие дети. Однако эти цифры не окончательны, ведь продолжаются поисково-спасательные работы", – заявил министр.

Напомним, 3 марта оккупанты сбросили авиабомбу на Курахово. Ранены 16 человек, разрушены более 15 многоэтажек.

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