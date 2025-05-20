Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и завершении войны: основные заявления Трампа и Зеленского после разговора с Путиным.

Телефонные разговоры Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным открыли новое направление в дипломатических усилиях по войне в Украине. После этих переговоров Белый дом обратился к обеим сторонам с призывом работать над условиями Меморандума о мирном соглашении. Но что стоит за этим призывом — вопрос, который сейчас активно обсуждают журналисты и аналитики.

Еще до разговоров спикер Белого дома Кэролайн Левитт озвучила недовольство Трампа затягиванием мирного процесса. По ее словам, президент США уже устал и разочаровался в обеих сторонах конфликта, несмотря на значительные усилия, предпринятые его командой для прекращения войны. Звучали и предупреждения о возможных санкциях против Москвы, хотя никаких конкретных решений тогда не озвучивали. "По моему мнению, все находится на рассмотрении. Не буду опережать президента в каких-либо решениях, но, безусловно, это то, на что он обращает внимание и что обсуждает". Об этом сообщает Белый дом.

Дальше последовали продолжительные разговоры — сначала с Киевом, потом с москвой. В кремле уверяют, что во время беседы лидеры обращались друг к другу по имени – "володимир" и "Дональд". Трамп после этого заявил, что до сих пор считает путина способным остановить войну, хотя шанс на это, по его оценке, всего 50 на 50. "Я верю, что он хочет остановиться. с предварительными его утверждениями об "идеальных условиях".

Он также не исключил возможности полного выхода США из переговорного процесса, если убедится, что продвижение к миру невозможно. В то же время, вторичные санкции против России пока не планируются. Как сообщает Financial Times, Трамп после разговора с Путиным дал понять европейским лидерам, что не намерен усиливать давление на москву, чем удивил своих западных партнеров.

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Единственный практический сдвиг — это намерение начать переговоры о прекращении огня и завершении войны. Трамп анонсировал это в своей соцсети, подчеркнув, что стороны будут самостоятельно обсуждать условия соглашения.

Это свидетельствует об изменении стратегии: если раньше упор был на посредничестве, то теперь Трамп продвигает прямые переговоры между Киевом и москвой. Впрочем, отсутствие доверия к готовности кремля вести открытый диалог остается, что подтверждают и разведывательные источники.

Судя по всему, команда Трампа пытается развести два трека: перезагрузка отношений США с россией отдельно, и мирное урегулирование отдельно. В Москве уже заявили, что даты возможной встречи Трамп-Путин пока нет, но подготовка продолжается. "Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и, что более важно, о завершении войны. Условия для этого обсудят представители обеих сторон, когда это станет возможно, поскольку они знают детали переговоров, о которых никто другой не узнает".

Сам Трамп не исключает, что если усилия терпят фиаско, он просто отступит, оставив Европу самостоятельно разрешать ситуацию. "Если нет, то я просто отступлю, а остальным придется продолжать. Опять-таки это была европейская ситуация. И она должна остаться европейской".

Несмотря на сдержанный тон, история конфликта уже показала, что позиция США и Трампа в частности может меняться. Поэтому нынешние сигналы еще не финальны.

Напомним, мы уже писали о главном результате переговоров путина с Трампом.

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