россия третий раз за неделю атаковала Украину десятками ракет и дронов: есть попадания и повреждения (фото и видео)

Утром 24 марта россия произвела очередной массированный ракетный обстрел Украины.

По данным системы мониторинга по обстрелам, оккупанты выпустили более 20 ракет Х-101/555 из 13 бомбардировщиков Ту-95, а также 7 дронов-камикадзе Shahed-131/136.

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Киев

В столице сработало ПВО, сбив около 10 враждебных целей.

По данным КМВА, в результате ракетного удара в Киеве зафиксировано падение обломков в двух районах столицы.

В Деснянском районе ломки упали на территорию лесных насаждений.

В Шевченковском районе – на территорию парковой зоны и территорию жилой застройки. Зафиксировано повреждение фасада многоэтажного жилого дома.

Львовщина

Во Львовскую область летело около 20 ракет и 7 "Шахедов", целью которых были объекты критической инфраструктуры. По предварительной информации, попадания зафиксированы, есть повреждения.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий проинформировал: ночью вражеские "шахеды" и ракеты атаковали объект критической инфраструктуры во Львовской области. Возник пожар. На месте работают пожарные. По состоянию на этот час информации о пострадавших не поступало.

Кривой Рог

Как сообщил начальник РВА Евгений Ситниченко, в результате атаки шахедов по территории Криворожского района обломки упали в городе Кривой Рог и повредили сеть тепло- и электроснабжения. Одна из больниц перешла на работу от генераторов.

"На утро электроснабжение полностью восстановлено. Также из-за перепада напряжения было отключено несколько котельных, в результате чего без тепла остались 3 тысячи жилых домов, а это около 76 тысяч жителей, 6 больниц, садики и школы".

Командующий Воздушными Силами Украины Николай Олещук сообщил, что этой ночью Силы противовоздушной обороны ликвидировали 43 воздушные цели: 18 крылатых ракет Х-101/Х-555 и 25 ударных БпЛА "Shahed-136/131". Работа по целям велась в пределах Днепропетровской, Херсонской, Николаевской, Одесской, Сумской, Киевской, Волынской и Львовской областей.

Напомним, это уже второй массированный ракетный обстрел Киева за последние четыре дня. Россия продолжает терроризировать мирное население Украины, нанося удары по жилым кварталам и критической инфраструктуре.

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