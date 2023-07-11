Россияне атаковали Украину 'Шахедами', есть попадания в Одессе: ПВО уничтожило 26 из 28 целей (фото)

В ночь на 11 июля россияне атаковали Украину. Оккупанты выпустили 28 дронов-камикадзе "Шахед", 26 из них Воздушные силы смогли сбить.

Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ в Telegram.

В Одесской области 2 вражеских БпЛА попали в админздание припортового объекта. В результате произошло возгорание припортовых терминалов, в частности зернового. Обошлось без значительных разрушений и пострадавших.

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Все Шахеды, которые двигались на Киев, были уничтожены. В результате падения обломков на Киевщине повреждены 12 частных домов и один многоэтажный.

Об этом сообщил начальник КМВА Сергей Попко и глава Киевской ОГА Руслан Кравченко в Facebook

Иранские дроны были запущены с южного направления, вероятно, из Краснодарского края РФ.

Все обнаруженные воздушные цели, двигавшиеся в направлении Киева, были уничтожены силами и средствами нашей противовоздушной обороны", - написал Попко.

Глава Киевской ОГА Руслан Кравченко сообщил, что в результате падения обломков в двух районах Киевщины повреждены 12 частных домов и один многоэтажный. Но повреждения, по его словам, незначительны: выбиты окна, двери, иссеченны фасады, крыши. Пострадавших нет.

Напомним, в Бахмуте ВСУ взяли россиян в окружение.

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