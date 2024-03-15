россияне баллистикой атаковали Одессу: есть попадания в жилые дома и жертвы

россияне 15 марта атаковали баллистическими ракетами Одессу. оккупанты запускали ракеты из оккупированного Крыма.

Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, в результате российской ракетной атаки по Одессе есть пострадавшие.

"На месте работают все соответствующие службы. Данные уточняются", – написал он в Телеграм-канале.

Украинские паблики публикуют фото и видео последствий удара по Одессе.

По информации учебных заведений Одессы, все дети, находившиеся в школах и садах, в безопасности.

По предварительным данным, во время обстрела пострадало 35 человек.

Олег Кипер проинформировал, что в результате российской ракетной атаки погибли фельдшер и сотрудник ГСЧС, которые после первого взрыва приехали оказывать помощь на место.

Среди медиков и спасателей также тяжело ранены. Общее количество пострадавших уточняется, всем оказывается необходимая медицинская помощь.

Десятки машин скорой помощи прибыли к месту прилета вражеской ракеты.

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