россияне прицельно обстреляли супермаркет в Константиновке Донецкой области, есть жертвы и раненые (фото, видео)

Глава Донецкой областной государственной администрации Вадим Филашкин сообщил о террористической атаке российской армии по городу Константиновке. Предварительно, враг атаковал город ракетой Х-38.

"По предварительным подсчетам, кроме этого супермаркета, повреждены 4 частных дома, 9 магазинов, автомойка, Новая почта, торговые павильоны и 12 автомобилей", — отметил Филашкин.

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По состоянию на 15.00 известно о 10 погибших. По меньшей мере, 35 человек ранены. Из-под завалов спасатели бросали тело ребенка.

Удар по супермаркету Константиновка. Источник: t.me/VadymFilashkin Удар по супермаркету Константиновка. Источник: t.me/VadymFilashkin

Удар по супермаркету Константиновка. Источник: t.me/VadymFilashkin Удар по супермаркету Константиновка. Источник: t.me/VadymFilashkin

Удар по супермаркету Константиновка. Источник: t.me/VadymFilashkin Удар по супермаркету Константиновка. Источник: t.me/VadymFilashkin

Удар по супермаркету Константиновка. Источник: t.me/VadymFilashkin Удар по супермаркету Константиновка. Источник: t.me/VadymFilashkin

На месте работают полиция, спасатели, медики и все ответственные службы.

"Окончательные последствия обстрела устанавливаем", – добавил глава Донецкой ОВА.

Напомним, 6 августа 2024 года российская сторона сообщила, что Силы обороны Украины прорвали границу в Курской области и зашли на территорию россии со стороны Сумщины.

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