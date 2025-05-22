Ряд областей накроют дожди с грозами: погода в Украине на 23 мая

Погода в Украине в пятницу, 23 мая, обрадует жителей большинства регионов солнечной, сухой и теплой погодой. Дневная температура будет колебаться от +20 до +25 градусов.

Впрочем, не всюду обойдется без непогоды. Как рассказала синоптик Наталья Диденко. В западных областях активизируется атмосферный фронт, который принесет с собой дожди с грозами. В результате температура воздуха в западном регионе снизится до +12…+18 градусов.

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Также она предостерегла: во время гроз возможен град и порывы сильного ветра, поэтому призвала украинцев быть внимательными и осторожными. Во второй половине дня дожди могут распространиться и в Житомирскую и Киевскую области.

В Киеве пятница начнется с солнечной и по-весеннему теплой погоды. Воздух прогреется до +24 градусов, ветер ожидается юго-восточного направления, порывистый. В течение дня будет идти дождь, но вечером будет идти дождь.

По прогнозу на выходные, 24 и 25 мая грозовые ливни охватят западные, северные и часть центральных регионов страны, включая Одесскую область. В восточных и южных областях, в частности на Полтавщине и Днепропетровщине, сохранится сухая погода.

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