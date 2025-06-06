Ряд услуг в ЦНАПАх станет платным: о чем идет речь

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №4380, предусматривающий обновление системы взимания административного сбора за госуслуги. За документ проголосовали 273 народных депутата.

Об этом сообщил Ярослав Железняк. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что нынешние размеры оплаты за админуслуги не покрывают расходы на их предоставление. Например, за регистрацию места жительства платят всего 13,60 грн, а госпошлина за регистрацию брака составляет всего 85 копеек. Часть услуг вообще бесплатна — например регистрация бизнеса или земельных участков.

Новые тарифы: что изменится

Законопроект предлагает установить четкие размеры оплаты для более 170 самых востребованных административных услуг. Минимальный административный сбор составит 20 грн.

Регистрация бизнеса и земли , которая до сих пор была безвозмездной, обойдется в 100–200 грн .

, которая до сих пор была безвозмездной, обойдется в . Регистрация брака вырастет с 85 копеек до 200 грн .

вырастет с 85 копеек до . При заказе электронной версии услуги будет скидка 25%.

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Что останется бесплатным

Не изменится оплата услуг в сфере социальной защиты, пенсионного обеспечения, а также для несовершеннолетних. В частности, бесплатным остается оформление первого паспорта гражданина Украины и регистрация места жительства.

Как будут оплачивать услуги

Украинцы смогут оплачивать админуслуги через банки или онлайн. В селах, где нет банковских учреждений, ЦНАП будет иметь право принимать оплату самостоятельно.

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