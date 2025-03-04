Рынок недвижимости в 2025: куда выгоднее инвестировать - в землю или жилье

Рынок недвижимости в Украине переживает стремительный рост: спрос на земельные участки непрерывно повышается, а государственная программа "єОселя" активно поддерживает рынок жилья. Где выгоднее вкладывать средства в 2025 году?

За 2024 год украинцы заключили более 452 тысяч сделок купли-продажи недвижимости, из которых более 60% касались именно земельных участков. Основным движителем рынка жилья стала государственная программа доступного кредитования "єОселя".

Земля как стабильный актив

Рынок земли в Украине показывает рекордное количество сделок. В октябре 2024 года было заключено 11,3 тысячи сделок более чем на 25,2 тысячи гектаров, что стало самым высоким показателем с начала полномасштабной войны.

Всего за год было продано 320,66 тысяч гектаров земли, а ее средняя стоимость составила около 46 678 гривен за гектар.

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Тренд на повышение цен будет сохраняться и в 2025 году. В 2024 году средняя стоимость земель сельскохозяйственного назначения выросла на 21%, достигнув 46678 гривен за гектар, и эта тенденция, по прогнозам, продолжится.

К началу 2025 года средняя стоимость земли возросла до 48 622 гривен за гектар. Аналитики прогнозируют дальнейший рост цен, особенно в центральных регионах. Также увеличивается количество сделок, что частично объясняется активным привлечением юридических лиц к рынку земли.

Самые высокие цены традиционно зафиксированы в западных областях, в частности, в Ивано-Франковской области, где в январе 2025 гектар земли стоил 93 141 гривну. Дешевые участки – в восточных и южных регионах, особенно там, где территории пострадали от боевых действий.

"Земельные участки имеют важное преимущество во время кризисов – они не поддаются разрушению, как дома или квартиры. Если недвижимость может пострадать от обстрелов, то вложенные в землю средства остаются гораздо более защищенными", – отмечает Лиана Трунова, совладелец агентства недвижимости.

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Наибольший спрос пользовались "товарными" землями и участками для ведения личного крестьянского хозяйства, которые до июля 2021 года находились под мораторием.

"При покупке земли следует учитывать удаленность от зоны боевых действий, ведь это влияет на ее ликвидность в будущем. К примеру, в Полтаве вложения в землю сейчас максимально безопасны, но важно анализировать перспективы развития конкретной местности", – объясняет Трунова.

По ее словам, если цель – получение быстрого дохода, жилая недвижимость выгоднее, поскольку ее можно сразу сдавать в аренду. Однако в долгосрочной перспективе земля остается надежным активом для инвестиций.

Перспективы рынка недвижимости в 2025 году

В 2025 году на ситуацию в сфере недвижимости будут значительно влиять законодательные изменения, в частности новые налоговые инициативы и обновленные условия кредитования.

Рост цен на строительные материалы и ограниченное количество качественного жилья в крупных городах могут стать дополнительными факторами удорожания недвижимости, делая ее еще более привлекательной для долгосрочных инвестиций.

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В 2025 году цены на квартиры в Украине продолжат расти. Ожидается, что на первичном рынке стоимость жилья увеличится на 15–20% в зависимости от региона и особенностей конкретного проекта.

В настоящее время средняя цена квадратного метра в Киеве достигла 53 500 гривен, а во Львове этот показатель еще выше – 55 600 гривен.

Вторичный рынок также не останется в стороне: здесь прогнозируется повышение цен в пределах 7–10%.

По сравнению с 2024 годом цены на новостройки растут активнее, что обусловлено такими факторами, как инфляция, изменения в налогообложении и подорожание строительных материалов.

Перспективность инвестиций в недвижимость во многом зависит от гибкости застройщиков, предлагающих скидки, выгодные условия покупки и инновационные решения по повышению привлекательности своих проектов.

Спрос на автономные дома с энергоэффективными технологиями также стремительно растет, поскольку покупатели стремятся к комфорту и независимости от внешних условий. Высокая ликвидность такой недвижимости и потенциальный рост ее стоимости в будущем делают ее важнейшим фактором восстановления экономики страны.

Ранее мы говорили, что цены на недвижимость в Украине взлетают.

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