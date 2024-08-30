С 2025 года транзит нефти по 'Дружбе' прекратится - Подоляк

С января 2025 года по территории Украины прекратится транзит российской нефти через нефтепровод "Дружба".

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью Новости.Live.

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"Помимо газа с 1 января 2025 года прекращает работу и нефтепровод "Дружба"", - сообщил он.

Некоторые страны Европы – Словакия, Чехия в Венгрия – получали российскую нефть через этот нефтепровод. Но по резолюции ЕС эти страны должны диверсифицировать поставки нефти и прекратить транзит через Украину. Это касается и газа, заявил Подоляк.

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