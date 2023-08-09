Садоводы назвали простые в выращивании растения, которые цветут поздним летом

Многие сады начнут увядать в ближайшие недели, но для садоводов, желающих сохранить "живость" участков есть выход. Некоторые растения просто высаживать и они будут цвести до осени.

Эксперты рекомендуют самые популярные позднецветущие растения. Об этом сообщает Express.co.uk.

Гелениумы

Солнцелюбивые гелениумы придают обильный цвет, который вспыхивает с середины лета до осени. Есть сотни разновидностей по выбору, от ярко-желтых до красных и ярких оранжевых.

Регулярная стрижка, когда они заканчивают цветение, будет способствовать будущему росту и более длительному периоду окраски до осени. Они могут вырасти достаточно большими. Их легко выращивать на большинстве типов почв, предпочитая солнечные места в саду.

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Гелиопсис

Гелиопсис, также известный как искусственные подсолнечники, является идеальным растением для людей с большими садами, высотой от 40 см до двух метров. У них цветы красивого желтого и оранжевого цветов, окруженные золотыми центральными шишками.

Они не только создают поразительные красочные элементы на бордюрах и грядках, привлекая ряд опылителей, но также могут создавать великолепные срезанные цветы. Они растут кучками с ветвистыми стеблями, которые дают кустистость, а период цветения длится от шести до восьми недель.

Пенстемон

Это прекрасные цветы в форме трубы, окруженные зелеными листьями, доступны в темно-фиолетовых, розовых, белых и голубых цветах. Это идеальное растение для смешанных и травянистых грядок, и его любят пчелы. Пенстемон процветает на хорошо дренированных почвах и очень устойчив к засухе.

Крокосмия

Crocosmia представлена ​​в разных цветах жаркого лета от оранжевого до желтого и красного, что идеально подходит для того, чтобы сделать сад ярче в конце лета. Они могут придать саду высоту и цвет, и их можно высаживать в сочетании с растениями средней высоты, такими как пионы и герань.

Напомним, что комнатные растения озеленяют ваше пространство и приносят пользу, но могут стать источником неудобств и проблем. Некоторые из них обладают способностью привлекать вредителей, таких как тараканов.

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