Садоводы назвали три растения, которые нужно обрезать сейчас, чтобы иметь здоровые цветы в следующем году

Весной и летом многие садовые растения будут иметь огромный рост, который выглядит красиво, свежо и зелено. Для этого цветы нужно своевременно обрезать.

Летняя обрезка позволяет садоводам формировать и приучать растения к тому виду и размеру, который им подходит. Об этом сообщает Express.co.uk.

Летняя обрезка также способствует цветению. В частности, обрезать нужно три растения.

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Лаванда

Чтобы сохранить лаванду в лучшем виде, ее нужно обрезать в августе. Надо очень сильно обрезать, иначе растение станет достаточно "длинноногом".

Но не рубите так сильно, чтобы задеть старый ствол. В таком случае цветы могут быть очень слабыми.

Глициния

Глицинию обрезают дважды в год, причем первая обрезка производится в августе. Второй – в январе или феврале. Это позволяет придать растению нужную форму и стимулирует большее цветение.

Гладкие розы

Срежьте треть заросшей поросли. Затем привяжите оставшиеся стебли к опорам.

Начните с отслеживания каждого длинного побега нового тонкого роста назад к основанию, а затем сосчитайте по длине нового роста для пяти почек (листьев). Садоводам нужно будет срезать после пятой почки под углом в направлении роста пятого листа.

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