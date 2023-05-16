Садоводы назвали три растения, которые запрещено обрезать весной

Весной многие украинские садоводы начинают обрезать растения и деревья. Впрочем, некоторым культурам обрезка весной может существенно навредить.

Опытные садоводы предупреждают, что некоторые растения нельзя подрезать весной ни при каких обстоятельствах. Об этом пишет Express.co.uk.

В частности, подрезать запрещено крупнолистную гортензию. Весной растение выпускает новые побеги, а сам куст формируется на старых побегах.

Обрезка приведет к меньшему количеству цветов или совсем отсутствию цветения. Гортензию нужно подрезать сразу после цветения, но до наступления заморозков. Тогда растение вступит в силу и сформирует новые побеги для следующего года.

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Еще одним растением, которое нельзя обрезать, является сирень. Это дерево может потерять значительное количество цветов из-за подрезки весной.

Оптимальный период для обрезки сирени – с июня по начало июля. В этот период следует избавляться от засохших и сломанных побегов.

Также весной следует воздержаться от подрезки березы, поскольку дерево активно переводит сок стволом до распускания почек. Культуру можно обрезать в июле, чтобы придать более опрятный вид, а санитарную подрезку следует оставить на ноябрь.

Напомним, весной начинается посевной сезон, природа оживает, а с ней возвращаются и насекомые. Некоторые из них, например, муравьи могут повредить вашим растениям, поэтому с ними необходимо бороться. Как это сделать, читайте в нашем материале.

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