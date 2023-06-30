Садоводы назвали универсальное средство для увеличения плодородия роз

Садоводы открыли нетрадиционный, но удивительный способ ускорить рост роз, что приводит к обилию красивых цветов. Вместо того чтобы полагаться на дорогие магазинные удобрения, они обратились к банановой кожуре.

Энтузиасты садоводства утверждают, что добавление банановой кожуры в почву вокруг роз может творить чудеса благодаря богатому содержанию калия. Об этом сообщает Express.co.uk.

Калий играет решающую роль в укреплении иммунной системы растений, способствуя устойчивости к болезням и общей силе. Банановая кожура является не только отличным источником калия, но и обеспечивает кальций, магний, фосфаты и серу – необходимые питательные вещества для выживания всех растений.

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Кожицу от банана можно закопать целиком у основания роз. Можно просто откопать немного почвы от растения и зарыть кожуру.

Также можно положить одну или две кожуры целиком у основания каждой розы и накрыть мульчей. Затем бананы будут сгнивать и высвобождать огромную дозу калия. Другие садоводы рекомендуют нарезать банановую шкурку и разбрасывать ее вокруг растений.

Можно также приготовить "жидкий корм" из банановой кожуры. Положите их в ведро или в контейнер с крышкой и накройте водой.

Вы можете продолжать добавлять шкурки, просто долейте воду. Подождите от недели до 10 дней, тогда вы можете использовать раствор для растений.

Напомним, мы уже писали, что делать, чтобы цветы стояли подольше.

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