Садоводы объяснили, когда поливать сад, чтобы не завелись улитки

Садоводы хорошо знают, что улитки могут нанести немало вреда на участке. Впрочем, чтобы они не заводились достаточно правильно поливать растения.

В летние месяцы лучше поливать утром, если это возможно, поскольку именно тогда восходит солнце и растения начинают использовать воду. Об этом сообщает Express.co.uk.

Таким образом, листья и поверхность почвы будут оставаться сухими дольше, отпугивая вредителей, таких как улитки. Чем влажнее среда, тем меньше слизи должны выделять улитки, поэтому они любят выходить на улицу после ливня или когда растения поливают.

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Садоводы также должны подумать о том, как они поливают свои растения, если они хотят оградить их от вредителей. Зависимость улиток от воды означает, что они будут выбирать лазить по богатым влажным растениям, таким как помидоры.

Вот почему очень важно сосредоточивать воду на корнях, а не поливать растения сверху. Большинство улиток также питаются ночью, поэтому многие садоводы видят повреждение садов по утрам.

Если вы можете поливать растения только ночью, подумайте об использовании средств отпугивания улиток, таких как медная лента или гранулы от улиток.

Более тщательный, но более редкий полив помогает спустить воду до более глубоких кончиков корней. Лучше поливать сад до того, как наступит настоящая засуха, чтобы поддерживать равномерный уровень влажности почвы и избежать постоянного высыхания почвы.

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