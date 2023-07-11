Садоводы рассказали, как легко избавиться от муравьев без химии

Наличие муравьев в саду может вызвать разочарование, особенно если вы потратили много лет на уход за растениями и цветами. Специалисты поделились действенными способами "убить" вредителей.

Важно помнить, что химические пестициды всегда являются последним средством. Есть несколько способов, которые могут помочь изгнать муравьев без применения агрессивной химии, пишет Express.co.uk.

По мнению экспертов, пищевая сода является эффективным и простым способом "убить" муравьев в саду. Для этого нужно смешать его с сахарной пудрой в равных частях.

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Сахар побуждает муравьев съесть его и забрать обратно в колонию. Просто насыпьте смесь по краям горшков и участков, где было замечено много муравьев.

Кроме соды, можно воспользоваться самодельным спреем от муравьев. Насекомые не любят некоторые запахи, такие как мята, цитрусовые или корица.

Добавьте несколько капель этих эфирных масел в бутылку с распылителем с водой, чтобы эффективно отпугнуть садовых вредителей. Добавление небольшого количества жидкости для мытья посуды также поможет убить муравьев.

Щедро опрыскивайте вокруг растения вечером, а утром опрыскивайте растение пресной водой, чтобы удалить остатки мыла.

Напомним, ранее мы писали о том, как легко вывести сорняки из швов тротуарной плитки.

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