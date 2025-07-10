Самые надежные бензиновые кроссоверы: названы модели, которые могут пройти 500 тыс. км без ремонта двигателя

При выборе подержанного кроссовера многие украинские водители ищут не только удобный автомобиль, но и надежного "долгожителя", который не потребует частых посещений автосервиса. Особенно высоко ценятся модели, которые могут пройти более 500 000 км без необходимости капитального ремонта двигателя.

Сайт SUV News составил рейтинг 10 самых надежных бензиновых кроссоверов, которые получили высокую оценку по отзывам автовладельцев и независимым рейтингам надежности. В него вошли следующие модели:

1. Toyota RAV4 (3-4 поколение)

Надежность двигателя: 5/5

Двигатели объемами 2.0 и 2.5 – атмосферные, простые и надежные, проверенные годами. Благодаря легендарному японскому качеству, они могут пройти более 500 000 км без необходимости ремонта двигателя.

2. Honda CR-V (2.4 i-VTEC)

Надежность двигателя: 5/5

Атмосферный бензиновый двигатель объемом 2.4 л – настоящий эталон надежности. При своевременной замене масла этот мотор способен выдержать несколько владельцев и работать без капитального ремонта даже после 500 000 км пробега.

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3. Subaru Forester (атмосферник, объемом 2.5 л)

Надежность двигателя: 4.8/5

Несмотря на определенные особенности в обслуживании, оппозитные двигатели отличаются превосходной долговечностью, особенно в атмосферных версиях без турбонаддува.

4. Lexus RX 350 (3.5 л V6)

Надежность двигателя: 5/5

Люксовый, но в то же время надежные. Двигатели серии 2GR-FE от Lexus могут без проблем пройти 500 000 км при условии регулярного обслуживания. Их часто выбирают именно для длительной эксплуатации.

5. Mazda CX-5 (2.0 Skyactiv-G)

Skyactiv-моторы – это современные, экономичные и одновременно чрезвычайно долговечные. При условии использования качественного топлива и регулярной замены масла каждые 8-10 тыс. км, эти двигатели могут служить в течение многих лет.

6. Hyundai Santa Fe (2.4 MPI)

Простой атмосферный двигатель без турбонаддува – идеальный вариант для тех, кто хочет надежного "корейца". Он прекрасно справляется с экстремальными условиями и большими пробегами.

7. Ford Escape / Kuga (2.5 Duratec)

Надежность двигателя: 4.5/5

Один из немногих бензиновых двигателей Ford, который справедливо считается "непогибшим". Главное – не экономить на замене жидкостей и своевременно обслуживать систему охлаждения.

8. Chevrolet Captiva (2.4 ECOTEC)

Хоть этот мотор в Украине и недооценен, он обладает впечатляющей выносливостью. Ожидать от него высокой динамики не стоит, но по ресурсу – это без сомнений твердая четверка с плюсом.

9. Mitsubishi Outlander (2.4 MIVEC)

Надежность двигателя: 4.6/5

Этот японский кроссовер справедливо считается одним из самых надежных и долговечных. Его двигатель прост в конструкции и хорошо адаптирован к условиям использования топлива низкого качества.

10. Nissan X-Trail (QR25DE)

Надежность двигателя: 4.5/5

Двигатель 2.5 л QR25DE – один из самых популярных среди поклонников "старой школы" Nissan. Он простой, надежный и легко выдерживает высокие нагрузки.

Напомним, ранее мы писали о редко ломающихся моделях машин.

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