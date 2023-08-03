Самый легкий способ укоренения роз из букета

Розы – это красивые цветы, которые радуют нас своим видом и ароматом. Однако, когда букет роз увядает, мы обычно выбрасываем его.

Но знали ли вы, что розу можно укоренить и вырастить из нее новое растение? Укоренение розы – это не сложный процесс.

Читайте также: Почему не надо выбрасывать увядшие подаренные розы: лайфхак для огородников

Для этого вам понадобится:

Острый нож

Вода

Мед или сок алоэ

Емкость для воды

Горшок с землей

Инструкция:

Срезайте верхнюю часть розы острым ножом. Оставьте черенок длиной примерно 25 см и уберите с него все листья. Верхний срез обработайте воском. Нижний – немного обрежьте. В 1 л воды растворите 1 ч. л. меда. Окуните черенки в раствор на 1/3 и оставьте на 12 часов. Затем поставьте черенки в емкость с водой, так чтобы они были в воде наполовину. Черенок ставим в воду и добавляем 10 капель свежего сока алоэ. Следим за уровнем воды, она должна доходить до 1/2 черенка. Через 10 дней добавляем еще 5-7 капель сока алоэ. Держим черенки в воде или соке алоэ до появления корней. Это может занять от 2 до 4 недель.

Как только появятся корни, пересадите черенки в горшок с землей. Поливайте растение регулярно и ухаживайте за ним, как за обычной розой.

Выполняя эти простые действия, вы сможете укоренить любой понравившийся цветок.

Напомним, мы уже писали, что делать, чтобы цветы стояли подольше.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!