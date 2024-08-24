'Сегодня Украина покоряет сердца мира': Зеленский поздравил украинцев с Днем Независимости (видео)

Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с 33-летием Независимости Украины.

Видео с поздравлением опубликовано в Telegram Президента.

Дорогой народ!

Украинцы всегда возвращают долги. И желающий нашей земле бедствия получит его у себя дома. С процентами. Тот, кто хочет сеять на нашей земле зло, будет пожинать его плоды на своей территории.

Это не пророчество, не злорадство, не слепая месть, это закономерность. Справедливость. Бумеранг для зла. И его запуск начался недалеко от места, где я записываю это обращение. Сумы. Могрица. Река Псел. Несколько километров от нашей границы.

Границы между Украиной и неволею, между жизнью и смертью. Границы между независимым европейским государством и террористической организацией номер один в мире.

913 дней назад, в том числе и через Сумщину, Россия пошла на нас войной. Нарушила не только суверенные границы, но и пределы жестокости и здравого смысла. Безгранично стремясь к одному: уничтожить нас. Сегодня мы отмечаем 33-й День Независимости Украины. А то, что нес на нашу землю враг, теперь вернулось в его дом. И тот, кто хотел превратить наши земли в буферную зону, должен полагать, чтобы его страна не стала буферной федерацией. Так отвечает независимость.

Отплачивает за наших мирных граждан, на которых летят КАБы и кинжалы, за наших поседевших родителей, за наших детей, вынужденных учиться под землей. За всех наших людей, которые предпочли бы никогда в жизни не знать названий этих проклятых мест: "Саваслейка", "Оленья", "Энгельс". Но, к сожалению, украинцы знают их. А потому и наш враг будет знать, что такое возмездие по-украински. Достойная, симметричная, дальнобойная. Знать, что в каждую точку РФ, являющуюся источником опасности для жизни нашего государства и наших людей, рано или поздно прилетит украинский ответ.

33 года назад Украина возродилась на картах мира, сегодня Украина покоряет сердца мира. Вдохновляет смелостью. Служит примером, как не бояться Путина. И объединяет Землю вокруг своего украинского мировоззрения: в ХХІ веке террористы должны отдыхать в Гааге, а не на Валдае. И никто в мире больше не скажет: "Where is Ukraine?".

Ибо на каждом континенте теперь говорят: "Ukraine must win". Это заряжает нашу независимость. Нашу Украину. Ей хватает чужих областей. Нам нужен мир и покой на наших землях. Вдоль всей нашей границы протяженностью 6992 километра. На суше, на море, в воздухе, внутри страны – везде, где мы будем стоять на страже своих ценностей.

Как это делают наши воины. На всех направлениях фронта и государственной границы, которую олицетворяют пограничные столбы. А нашу свободу и борьбу символизируют наши люди – наши защитники, наши опоры. Те, на чьих плечах держится Украина. Держится в Харькове, Купянске, Запорожье, Херсонской области. В Покровске, Торецке, Временном Яру. На Лиманском, Северском, Краматорском, Кураховском, Времивском, Гуляйпольском и Ореховском направлениях.

Так бьется независимость. И всем нашим воинам хочу сегодня сказать: желаю крепкого! И спасибо, ребята! Когда возникла необходимость защищать Украину, вы сказали коротко: плюс.

С тех пор 913 дней подряд "минусуете" окупантов. Только вы знаете, сколько по сухой статистике о потерях врага действительно стоит усилий, пота, крови и вашей сверхтяжелой работы. Только вы знаете, что на самом деле значит держать позицию. Что такое "целый день кроет вражеская арта и авиация". Что такое стоять крепко, несмотря на то, что "орки суют". Вы сохранили и бережете нашу независимость.

Я благодарю каждого, кто помогает нашим воинам и нашему государству, всем, кто живет и работает, чтобы работала и жила независимость. Наши медики, наши спасатели, пожарные, энергетики, волонтеры и предприниматели, полицейские, фермеры и железнодорожники, учителя и учащиеся. Все. Украинцы и украинки здесь, украинцы и украинки за границей, которые помогают, находят, отправляют необходимое, говорят миру об Украине. И все, кто с Украиной на временно оккупированных территориях. Все украинцы и украинки, чья сила не имеет границ, чья воля безгранична.

Все, кому я безгранично благодарен. И сегодня. И за каждый из 913 дней этой войны. За дело каждого из вас. За то, что доказываете: независимость – дело каждого и каждого. И у него много измерений. Каждый из которых нужно приобретать, чтобы отстоять всеобъемлющую независимость. Это экономическая, энергетическая независимость. Это духовная независимость украинского народа. И украинское православие сегодня делает шаг к освобождению от московских чертей. Это и воплощение справедливости относительно наград независимой Украины, которые больше никогда не будут носить те, кто ее предал.

Это воплощение справедливости в отношении героев-иностранцев, которые защищают Украину на фронте и заслуживают украинское уважение – наше гражданство. Это неотвратимые процессы, которые запущены.

Мы знаем, что такое независимость. Как тяжело ее возродить. Как тяжело ее защитить. Но мы знаем: все зависит от нас.

Мы знаем, как выглядит независимость. Утром 24 февраля она была в наших взглядах. Сегодня независимость – в окопах по всем направлениям. Она в наших городах и селах: в каждом эпизоде, когда мы находим лучше всего в себе, находим в себе Украину и боремся за нее. Независимость сегодня имеет уставшие глаза, которые видели все. Независимость улыбается, когда украинцам удается. Независимость – это тишина, когда мы теряем своих людей. Независимость – это клятва никогда не забыть павших героев. Независимость имеет вкус дыма и пыли на поле битвы и в гражданской жизни. Независимость спускается в хранилище во время тревоги, чтобы выстоять и подняться снова и снова сказать врагу: ничего у вас не получится. Не можете. Не победите. И будете за все отвечать.

Так чувствуется нами свобода. Так выглядит Украина. Так выглядит независимость. А вот так она звучит:

С Днем Независимости, украинцы и украинки!

Слава Украине!

Напомним, мы уже поздравляли с Днем Независимости Украины на украинском языке.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!