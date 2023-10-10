Семь лайфхаков, как сохранить дружеские отношения, если вы отдаляетесь

Дружба является ключевым элементом, влияющим на физическое и психическое здоровье человека. Отсутствие крепких социальных связей может увеличить риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, инсультов, диабета и деменции. News.LIVE собрал семь полезных советов по поддержанию дружеских отношений.

Регулярно выделяйте время для совместного проведения досуга

Совместные моменты играют немаловажную роль в укреплении дружбы. Исследователи межличностных коммуникаций подчеркивают, что для перехода от знакомства к дружбе нужно провести вместе около 50 часов, для становления дружбы – около 90 часов, и более 200 часов для того, чтобы стать лучшими друзьями. Если ваш распорядок дня насыщен делами и трудно отслеживать все дни рождения и встречи друзей, следует использовать напоминания или записывать важные события в заметки.

Поддерживайте позитивный настрой

Делайте комплименты, шутите и ободряйте своих друзей. Даже если вы сами устали или не настроены, позволяйте им чувствовать поддержку и радость. Показывайте интерес к их жизни и задавайте вопросы, даже если ваше настроение не позволяет. Главная цель – сделать вашу встречу приятной и зарядить друзей положительными эмоциями.

Будьте откровенны и покажите свою истинную сущность

Позвольте быть уязвимыми и поделиться своими чувствами и мыслями. Важно не открывать все свои секреты, но демонстрировать свою индивидуальность и открытость. Откровенный разговор может быть сложным, но способствует поддержанию доверия и сближению.

Выражайте благодарность друзьям за их поддержку и то, что они делают для вас

Не забывайте ценить их как личности и уважать их взгляды. Укажите моменты, когда они поддержали вас или предложили совместные планы.

Быть рядом в важные моменты

Дружба переживает испытания в сложных жизненных ситуациях. Помните, как ваши друзья были рядом во время ваших радостных и сложных моментов. Это влияет на то, как вы цените дружеские отношения.

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Не бойтесь обсуждать проблемы

Если вы чувствуете, что удалились друг от друга, обсудите это. Объясните другу, какую роль он играет в вашей жизни и почему важно укреплять отношения. Когда вас огорчает что-либо конкретное, говорите об этом прямо, а не отстраняйтесь от человека. Здоровое разрешение конфликта начинается с диалога.

Напомним, мы уже писали, как принимать сложные решения.

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