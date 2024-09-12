Серьезные потери: на Курщине HIMARS нанес удар по сккоплению оккупантов возле реки Сейм (видео)

ВСУ продолжают успешно уничтожать врага на его территории. В этот раз во время совместной операции аэроразведки 14 ОП и Сил обороны Украины погибло немало российских солдат.

Операторы 14-го отдельного полка беспилотных авиационных комплексов совместно с расчетом высокоточной артиллерийской системы HIMARS нанесли удачный удар по большому скоплению российских оккупантов вблизи переправы через реку Сейм в Курской области.

Как сообщили в 14 Отдельном полку БпАК, благодаря профессиональным действиям украинских бойцов и современному вооружению удалось нанести врагу значительные потери в живой силе. Оккупанты готовились к штурмовым действиям на позиции Вооруженных Сил Украины, однако благодаря умелым действиям украинских защитников их планы были сорваны.

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Удар по россиянам на Курщине. Источник: t.me/army_14reg Удар по россиянам на Курщине. Источник: t.me/army_14reg

Удар по россиянам на Курщине. Источник: t.me/army_14reg Удар по россиянам на Курщине. Источник: t.me/army_14reg

"Операторы 14-го Отдельного Полка БпАК совместно с расчетом HIMARS провели успешную операцию по уничтожению значительного количества личного состава противника по одному из ключевых направлений. Данные подразделения проводили накопления с целью подготовки к штурмовым действиям на позиции подразделений Вооруженных Сил Украины", – говорится в сообщении полка БпАК.

Напомним, в Тюменской области двое школьников за обещание получить 5 миллионов рублей пробрались на территорию вертолетной площадки в аэропорту Ноябрьска, облили стоящий там вертолет Ми-8 горючей жидкостью и подожгли. Они поджигали вертолет сигаретами. Пожара не произошло. Тогда один из ребят закурил вторую сигарету и после этого вонзил ее в жидкость. В этот момент и произошел взрыв.

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