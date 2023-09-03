Шесть двухсотых и двое трехсотых: в Черном море ВМС Украины атаковали катер оккупантов Байрактаром (видео)

В Черном море украинские бойцы помешали российским морским десантникам высадиться на берег. Они были атакованы с Bayraktar TB2.

В результате удачной атаки были ликвидированы шесть боевиков армии рф, а двое были обезврежены.

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Как сообщают Военно-Морские Силы Вооруженных Сил Украины в своем Телеграм-канале, это произошло в северо-западной части Черного моря.

"При попытке высадки вражеского личного состава силами морской авиации Военно-Морских Сил ВС Украины уничтожен вражеский катер типа КС-701 "Тунец". Враг понес потери в количестве 6 ликвидированных и 2 раненых оккупантов", – прокомментировали в ВМС Украины видео ликвидации морских десантников оккупационной армии.

Напомним, пограничники помогают военным избивать врага на разных участках фронта. Благодаря бойцам ГНСУ в Харьковской области был уничтожен российский комплекс видеонаблюдения "Муром-П".

На днях бойцы из CODE 9.2. за одну ночь разбомбили техники россиян вблизи Бахмута более чем на 5 млн долларов.

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