Шесть комнатных растений, привлекающих проблемы с деньгами

Некоторые комнатные растения могут привлекать как бедность и неприятности, так и удачу и деньги. Народные приметы разграничивают положительные и отрицательные деревья, цветы, вещи и даже животных.

Рассказываем о комнатных растениях, которые, как верили наши предки, притягивают к дому бедность. Их лучше не держать дома.

Читайте также: Пять мест в доме, где не стоит держать вазоны

1. Фикус. Согласно народным приметам, из-за этого растения в семье могут возникнуть финансовые проблемы, поскольку оно влияет на мужской характер. Мужчины становятся агрессивными скандалистами.

2. Герань. Это комнатное растение привлекает бедность, нищета, но в том случае, если дома содержать более 5 вазонов.

3. Плющ. Неофициальное название этого растения – "энергетический вампир". Если ее поставить в неправильном месте дома, она перекроет денежный поток.

4. Монстера. Это экзотическое растение привлекает проблемы, особенно с деньгами. Впрочем, некоторые считают, что монстера может очистить энергетическое поле от негатива, но может работать в обратную сторону, если ее расположить в неподходящем месте.

5. Белокрильник. Это растение является предвестником плохих событий. По словам эзотериков, она может расцвести перед какой-то бедой.

Согласно приметам, если белокрыльнику не обеспечить надлежащий уход и изредка поливать, он принесет несчастье.

6. Диффенбахия. Часто это растение выбирают в подарок врагам, чтобы спровоцировать у них нищету. Суеверные люди избавляются от этого цветка или делают так, чтобы он не попал в жилище.

Напомним, что комнатные растения озеленяют ваше пространство и приносят пользу, но могут стать источником неудобств и проблем. Некоторые из них обладают способностью привлекать вредителей, таких как тараканов.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!