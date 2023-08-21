Широкие и 'мокрые' самые популярные брови 2023 года

Профессиональные визажисты поделились актуальными формами бровей в 2023 году. Брови-ниточки уже в прошлом, слишком широкие брови также теряют популярность.

Об этом пишет radiotrek.

Ознакомьтесь с формами, которые следует учесть:

Брови средней ширины

Брови средней ширины отлично подходят для любого типа лица, делая их универсальными. Эта форма также подходит тем, кто не желает использовать постоянный макияж. Принцип прост: создайте хорошую форму бровей и легко скорректируйте их карандашом в оттенок ваших волос.

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Зачесанные брови

Этот вариант подходит девушкам с плотными бровками. Волосы возле переносицы можно приподнять, используя специальные средства для фиксации (гель или мыло для бровей), а остальные волоски уложите в желаемую форму.

Эффект "мокрых" бровей

Помните, как раньше в тренде был макияж с эффектом мокрых глаз, а затем этот стиль перешел и на прически? Теперь эта тенденция касается бровей. Визажисты рекомендуют использовать прозрачный гель для фиксации, который увлажнит брови и поможет создать нужный вид.

Напомним, мы уже писали, как правильно подготовить лицо к макияжу.

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