Шоколадные хинкали с вишнями: как приготовить уникальный и вкусный десерт

Если вам уже надоели все десерты и хочется приготовить что-нибудь необычное и вкусное – сделайте выбор в пользу шоколадных хинкали. Непривычны на вид и неповторимы по вкусу, они не оставят равнодушными ни детей, ни взрослых. К тому же этот десерт станет прекрасным украшением праздничного стола. Гости точно обратят эту тарелку и будут просить вас поделиться рецептом. Рассказала о приготовлении этого блюда фуд-блогерша Валерия Велигура.

Вам понадобятся (на 6 порций):

Для теста:

165 г муки

20 г какао

100-110 мл воды⠀ ⠀

Для начинки:

Около 150 г замороженных или свежих вишен (~36 шт.)

25 г сахара

5 г кукурузного крахмала⠀ ⠀

Переходим к приготовлению:

Просеиваем муку из какао в глубокую емкость. В центре смеси производим углубление. Постепенно добавляем воду и замешиваем мягкое, гибкое тесто. Кладем в пакет и оставляем на 30 минут.

Читайте также: Рвутся и липнут блины – исправьте эти 5 ошибок

Для начинки совмещаем вишни, сахар и крахмал.

Делим тесто на 6 равных частей и каждую раскатываем в максимально тонкий круг.

Шоколадные хинкали с вишнями

В центр кладем начинку (около 6 вишен) и формируем хинкали. Сразу варим или замораживаем.

Воду доводим до кипения, опускаем хинкали и варим 5-6 минут.

Напомним, UAportal рассказал, как приготовить веганские блины без яиц и молока. А чтобы они получились удачно, нужно придерживаться нескольких описанных советов.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш телеграмм канал !