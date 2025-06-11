Штрафы до 85 тысяч: какой запрет украинцам нельзя нарушать летом

По состоянию на 10 июня в Украине официально завершается весенне-летний период запрета на лов рыбы в озерах, прудах и водохранилищах. В то же время в придаточных водах рек ограничения остаются в силе до конца июня.

За нарушение этой нормы предусмотрены существенные штрафы. Об этом напомнили эксперты в Telegram-канале "Ты же юрист".

В Украине рыбалка разрешена в соответствии с общими нормами, установленными Правилами любительского и спортивного рыболовства. Согласно им, разрешено использовать любые типы удочек, но с общим количеством крючков не более семи на одного человека, а также ловить рыбу спиннингом с мормышкой.

Читайте также: Штраф за брызги: в каких странах водителям грозит до 250 тысяч гривен за грязную воду из-под колес

Суточный лимит улова составляет 3 килограмма рыбы плюс одна особь независимо от веса при условии, что ее размеры соответствуют минимально допустимым согласно нормативам. Эти минимальные размеры четко определены в приложении к соответствующим правилам.

Когда грозит штраф: основные нарушения

Во время нерестового запрета за нарушение правил рыбалки предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Среди возможных санкций:

штрафные взыскания в размере от 17000 до 51000 грн;

назначение пробационного надзора до трех лет;

ограничение свободы на тот же срок.

В случае повторного нарушения или использования запрещенных средств – в частности, взрывчатых веществ, химикатов, электротока или других варварских методов ловли – санкции усиливаются:

штраф – от 51 000 до 85 000 грн;

или ограничение свободы до 3 лет;

или заключение сроком до 3 лет.

Кроме того, до 30 июня в Украине действует запрет на отлов раков. Незаконный отлов каждого рака карается штрафом в 3332 грн или может иметь последствия в виде уголовной ответственности. После завершения запрета каждый рыбак сможет добывать до 30 раков за сутки.

Раньше мы рассказывали, за что украинцам придется выложить 34 тысяч штрафа.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!